Luxemburg (AFP) EU-Staaten müssen Ökostrom aus anderen EU-Ländern nicht fördern wie den eigenen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied am Dienstag in Luxemburg überraschend, eine rein nationale Förderung beeinträchtige zwar den freien Warenverkehr - dies sei aber gerechtfertigt, um erneuerbare Energien und damit den Umweltschutz zu stärken. (Az: C-573/12) Das Urteil stieß in Industrie und Politik auf ein weitgehend positives Echo.

