München (AFP) Tanken war im Juni so teuer wie bislang in keinem anderen Monat dieses Jahres. Ein Liter Super E10 kostete im abgelaufenen Monat durchschnittlich 1,558 Euro, wie der ADAC am Dienstag mitteilte. Das seien 7,2 Cent pro Liter mehr als im Januar, dem für Benziner bislang günstigsten Tankmonat des Jahres. Der bisherige Höchststand an der Zapfsäule wurde demnach am vergangenen Samstag erreicht: Ein Liter kostete an dem Tag 1,576 Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.