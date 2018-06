Rotenburg (Wümme) (AFP) Ein Lastwagen ist am Dienstag in ein Raststättengebäude an der Autobahn 1 in Niedersachsen gefahren und hat dabei einen Menschen getötet. Der Fahrer und zwei weitere Menschen wurden schwer, 14 weitere wurden leicht verletzt, als der 72-jährige Lkw-Fahrer nach Angaben eines Polizeisprechers in Rotenburg (Wümme) beim Auffahren auf das Gelände der Rastanlage Ostetal die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann schrammte demnach mit seinem Laster an dem Gebäude entlang, schob parkende Autos zusammen und traf auch mehrere Menschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.