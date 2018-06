Köln (AFP) Erst musste ein einarmiger Kölner wegen einer angeblich fehlenden Handbremse an seinem Fahrrad 25 Euro Strafe zahlen - nun bekommt er sein Geld zurück. "Die Polizei hat sich bei ihm entschuldigt", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Das Geld werde an den Mann zurück überwiesen. Es sei ein Fehler gemacht worden.

