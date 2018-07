Neu Delhi (AFP) Nach dem offiziellen Ende der Waffenruhe in der Ukraine hat sich Russland enttäuscht gezeigt und davor gewarnt, das Nachbarland als "Feilschobjekt" zu missbrauchen. Das Scheitern der Verhandlungen über eine Fortsetzung der Kampfpause zwischen der ukrainischen Armee und den prorussischen Separatisten sei "zutiefst bedauerlich", erklärte das Außenministerium in Moskau am Dienstag. Der Westen solle "aufhören, die Ukraine als Feilschobjekt für ihre geopolitischen Spiele zu benutzen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.