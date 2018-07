Berlin (AFP) Zur Eröffnung der zweiten Berliner Filiale der irischen Billig-Textilkette Primark am Donnerstag hat sich weiterer Protest angekündigt. Während der Eröffnung des Ladens am Berliner Alexanderplatz will die Jugendorganisation des Umweltverbands BUND auf dem Platz eine große Kleidertauschbörse initiieren, wie die Organisation am Dienstag mitteilte. Sie protestiere damit "gegen die ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse in den Zulieferbetrieben von Primark" und gegen eine "Wegwerfmentalität bei Billigklamotten", teilte die BUND-Jugend Berlin mit. Über das soziale Netzwerk Facebook hatten zuletzt knapp 900 Teilnehmer ihr Kommen zu der Aktion angekündigt.

