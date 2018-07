Paris (AFP) Die französische Nationalversammlung hat den Nachtragshaushalt für dieses Jahr abgesegnet, der vier Milliarden Euro zusätzliche Einsparungen und zugleich Steuererleichterungen für Millionen Haushalte vorsieht. Die Abgeordneten der regierenden Sozialisten stimmten am Dienstag nahezu geschlossen für den Nachtragshaushalt, insgesamt gab es 307 Ja- und 232 Nein-Stimmen. Mit dem Haushalt will die Regierung das Ziel erreichen, das Defizit in diesem Jahr auf 3,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu drücken.

