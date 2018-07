Paris (AFP) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat das umstrittene Burka-Verbot in Frankreich abgesegnet. Das Gesetz verbietet jede Art der Vermummung in der Öffentlichkeit, also auch die muslimische Vollverschleierung. Ob und wie eine Muslimin sich verhüllt, hängt neben der religiösen Einstellung von kulturellen und regionalen Unterschieden ab:

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.