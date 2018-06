London (AFP) Kunstbanausen könnten das Werk für ein verschmutztes Bett halten, einem Sammler war die Komposition aus Zigarettenstummeln, gebrauchten Kondomen und verschmutzten Papiertaschentüchern nun aber ein Vermögen wert. Die Installation "My Bed" ("Mein Bett") der britischen Künstlerin Tracey Emin wurde am Dienstag für 2,7 Millionen Euro in London versteigert, wie das Auktionshaus Christie's mitteilte.

