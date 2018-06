London (AFP) Der Präsident der autonomen Kurdenregion im Nordirak, Massud Barsani, hat eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit des Gebietes angekündigt. Barsani sagte vor dem Hintergrund der anhaltenden Dschihadistenoffensive im Land dem britischen Sender BBC am Dienstag, die Zeit für ein Referendum sei reif. Der Irak sei in Wirklichkeit bereits geteilt. Die sunnitische Dschihadistenorganisation Islamischer Staat in Irak und Großsyrien (Isis) hatte am Sonntag ein "Kalifat" in Teilen des Iraks und Syriens als Kern eines Gottesstaates ausgerufen und sich in Islamischer Staat (IS) umbenannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.