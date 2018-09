Rom (AFP) Die italienische Regierung hat die geplante Verschrottung des havarierten italienischen Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia im Hafen von Genua abgesegnet. Das Schiff werde nach dem vorgesehenen Zeitplan in Italien abgewrackt, sagte Ministerpräsident Matteo Renzi am Montagabend nach einer Kabinettsitzung in Rom. Der Chef der Reederei Costa Crociere, Michael Thamm, begrüßte die Entscheidung.

