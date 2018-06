Amman (AFP) Die Ausrufung eines islamischen Kalifats in Teilen Iraks und Syriens hat im Nachbarland Jordanien Furcht vor Ansteckung ausgelöst. Die Stabilität des haschemitischen Königreichs wird bereits von heimischen Islamisten bedroht und leidet unter dem starken Zustrom von syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen - nun könnte das Land Experten zufolge eines der nächsten Angriffsziele der Dschihadisten sein. Entsprechende Drohungen wurden bereits in Videobotschaften verbreitet. Angesichts der Entwicklungen bat Jordaniens König Abdullah II. am Montag die internationale Gemeinschaft um Unterstützung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.