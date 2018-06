Berlin (dpa) - Angesichts der Eskalation des Konflikts in der Ostukraine hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier seine Amtskollegen aus der Ukraine, Russland und Frankreich für morgen zu einem kurzfristigen Treffen nach Berlin eingeladen. Das bestätigte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Abend in Berlin.

