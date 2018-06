Jerusalem (dpa) - Nach dem Mord an drei entführten Jugendlichen haben in Jerusalem Hunderte Demonstranten Vergeltung verlangt. Laut Medienberichten skandierten die rechtsgerichteten Aktivisten Parolen wie "Tod den Arabern" und "Mohammed ist tot". In der Stadt entstand ein Stau, Polizisten mussten die Lage beruhigen. Die seit dem 12. Juni vermissten Jugendlichen waren gestern tot aufgefunden worden. Israel macht die radikalislamische Hamas verantwortlich für ihre Ermordung. Die Hamas wiederum spricht von "Unterstellungen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.