Montreal (dpa) - Nach siebenwöchiger Entziehungskur ist Torontos umstrittener Bürgermeister Rob Ford etliche Pfunde leichter in sein Amt zurückgekehrt. Er habe begonnen, die Kontrolle über sein Leben zurückzuerlangen, sagte der 45-Jährige am Montag (Ortszeit).

Ford hatte 2013 zugegeben, in betrunkenem Zustand Crack geraucht zu haben. Nun hofft der Politiker auf seine Wiederwahl am 27. Oktober.

In einem zuweilen emotionalen Tonfall entschuldigte er sich bei den Bürgern sowie dem Stadtparlament. "Ich will weiter für die Steuerzahler von Toronto kämpfen. Doch in den kommenden Monaten wird es für mich Priorität haben, das Vertrauen der Öffentlichkeit sowie meiner Kollegen im Stadtrat wieder aufzubauen", sagte Ford. Einer Umfrage zufolge liegt er derzeit in der Wählergunst auf dem zweiten Platz.