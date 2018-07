Paris (dpa) - Als erster französischer Ex-Präsident ist Nicolas Sarkozy in Polizeigewahrsam genommen worden. Der 59-Jährige musste sich in einer Affäre um die angebliche Bestechung eines ranghohen Richters verantworten. Er wurde im Rahmen der Untersuchung einer Antikorruptionsstelle festgesetzt. Sarkozy soll einem wichtigen französischen Richter Unterstützung bei der Bewerbung um einen Beraterposten im Fürstentum Monaco angeboten haben. Im Gegenzug könnte der Jurist Ermittlungsgeheimnisse an Sarkozy aus einem anderen Verfahren gegeben haben. Sarkozy bestreitet alle Vorwürfe.

