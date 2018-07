Moskau (AFP) Ungeachtet der Bemühungen um eine größere Unabhängigkeit von russischem Gas haben die Exporte des russischen Konzerns Gazprom nach Europa im ersten Halbjahr zugelegt. Von Januar bis Juni seien 82,88 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa geliefert worden, das seien 2,8 Prozent mehr als im Jahresvergleich - "obwohl 2013 in Rekordjahr war", erklärte Gazprom-Chef Alexej Miller am Dienstag in Moskau. "Das heißt, dass ausländische Verbraucher weiter russisches Gas wählen." Der russische Staatskonzern betont immer wieder seine hohen Lieferungen nach Europa, während sich die ohnehin angespannten Beziehungen zur EU durch die Ukraine-Krise weiter verschlechtert haben.

