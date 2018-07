Moskau (AFP) Nach dem offiziellen Ende der Waffenruhe in der Ukraine hat Russlands Staatschef Wladimir Putin seinem ukrainischen Kollegen Petro Poroschenko die Verantwortung für neue Gewalt zugewiesen. Bisher habe Poroschenko "keine direkte Verbindung zum Beginn der militärischen Operationen" gegen prorussische Separatisten im Osten der Ukraine gehabt, sagte Putin am Dienstag in einer Rede vor Diplomaten in Moskau. "Von nun an trägt er aber die vollständige Verantwortung dafür", fügte der Kremlchef hinzu.

