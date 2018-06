London (SID) - Die tschechische Tennisspielerin Lucie Safarova steht erstmals in ihrer Karriere im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Die Weltranglisten-23. ließ der Russin Jekaterina Makarowa beim 6:3, 6:1 keine Chance und bleibt ohne Satzverlust im All England Club.

In Runde eins hatte Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) die größten Möglichkeiten gegen Safarova, unterlag allerdings zweimal im Tiebreak. In der Runde der besten vier Spielerinnen trifft die 27-Jährige am Donnerstag auf ihre Landsfrau Petra Kvitova. Die Wimbledonsiegerin von 2011 bezwang in Barbora Zahlavova-Strycova eine weitere Tschechin mit 6:1, 7:5.