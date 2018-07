Kramatorsk (AFP) Nach dem offiziellen Ende der Waffenruhe in der Ostukraine hat die Armee ihren Einsatz gegen die prorussischen Kämpfer wieder aufgenommen. Im Zuge der "Antiterror-Operation" lieferten sich Luft- und Bodenstreitkräfte am Dienstag schwere Gefechte mit den Aufständischen. Die Europäische Union zögert trotz der jüngsten Verschärfung der Krise mit neuen Sanktionen gegen Russland, das in Brüssel als Hauptverantwortlicher für den Konflikt betrachtet wird.

