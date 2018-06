Washington (AFP) Hunderte Energieunternehmen in den USA und in Europa sind nach Angaben der auf Informationssicherheit spezialisierten US-Firma Symantec Ziel von Cyberangriffen, mit denen die Stromversorgung gestört werden könnte. Der Online-Spionagering namens Dragonfly (Libelle) greife die IT-Systeme der Unternehmen etwa in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien oder in den USA an, erklärte Symantec am Montag. Betroffen seien beispielsweise Stromerzeuger sowie Netzbetreiber oder Ölpipelines.

