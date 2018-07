Washington (AFP) Hunderte Energieunternehmen in den USA und in Europa sind nach Angaben der auf Informationssicherheit spezialisierten US-Firma Symantec bereits seit 2011 mit einem Computervirus infiziert, der die Stromversorgung stören könnte. Der Virus namens Dragonfly (Libelle) greife die IT-Systeme der Unternehmen etwa in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen oder der Türkei an, erklärte Symantec am Montag. Finanziert worden sei der Virus möglicherweise von einem Staat; vorrangiges Ziel sei wohl die Cyberspionage.

