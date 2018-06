New York (AFP) Ihre Musik verkauft sich wie von selbst, und mit Parfum und Mode schuf sie ein Geschäftsimperium: Die US-Sängerin Beyoncé ist laut dem US-Magazin "Forbes" derzeit der einflussreichste Unterhaltungs-Star der Welt. Das Magazin veröffentlichte am Montag (Ortszeit) seine alljährliche Liste "Celebrity 100", in der die hundert mächtigsten männlichen und weiblichen Prominenten aus dem Showbusiness aufgeführt sind. Auf ihr kam Beyoncés Ehemann, der Rapper Jay-Z, auf Platz sechs.

