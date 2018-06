Vatikanstadt (AFP) Der deutsche Unternehmer Ernst von Freyberg will sein Amt als Präsident der Vatikanbank offenbar in Kürze aufgeben. Der 55-Jährige trete aus freien Stücken zurück, vermutlich bei der Vorstellung des nächsten Jahresberichts im Juli oder im September, hieß es am Dienstag nach übereinstimmenden Angaben aus informierten Kreisen. Freyberg leitet seit Februar 2013 die von Skandalen geplagte Bank, die offiziell Istituto per le Opere di Religione (IOR) heißt. Seine Berufung war eine der letzten Entscheidungen des inzwischen emeritierten Papstes Benedikt XVI.

