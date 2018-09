Kairo (AFP) Wegen des illegalen Besitzes von Haschisch ist ein Sohn des gestürzten ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Banha in der Provinz Kaljubia verurteilte den 19-jährigen Abdullah Mursi und einen Freund am Mittwoch zu jeweils einem Jahr Haft und einer Geldstrafe von 10.000 Ägyptischen Pfund (gut tausend Euro). Der Verteidiger des jungen Mannes nannte das Verfahren "fabriziert". "Die heutigen Urteile bedürfen keines Kommentars. Das gesamte System ist defekt", sagte Anwalt Abu Leila.

