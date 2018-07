Kabul (AFP) Bei einem Selbstmordattentat der radikalislamischen Taliban auf einen Bus der afghanischen Luftwaffe sind am Mittwoch mindestens acht Soldaten getötet worden. Der Attentäter habe sich in der in der Hauptstadt Kabul in die Luft gesprengt, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der Nachrichtenagentur AFP. Nach Regierungsangaben wurden außerdem 13 weitere Soldaten und fünf Zivilisten verletzt. Die Armeeangehörigen waren dem Innenministerium zufolge auf dem Weg zur Arbeit, als der Sprengsatz im Westen Kabuls detonierte.

