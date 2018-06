Kabul (AFP) Die afghanische Wahlkommission will das vorläufige Ergebnis der Präsidentschaftswahlen am kommenden Montag bekanntgeben. Die Veröffentlichung habe verschoben werden müssen, um die Stimmzettel aus fast 2000 der insgesamt 23.000 Wahllokale zu überprüfen, sagte Wahlkommissions-Chef Ahmed Jusuf Nuristani am Mittwoch in Kabul. Nachdem rund um die Stichwahlen vom 14. Juni Betrugsvorwürfe laut geworden waren, wolle die unabhängige Wahlkommission mit der erneuten Überprüfung "Transparenz garantieren".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.