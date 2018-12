Berlin (dpa) - Die anziehende Autokonjunktur in Westeuropa stärkt vor allem die deutschen Hersteller.

Nach vier Jahren mit sinkendem Absatz in Westeuropa erwartet der Verband der Automobilindustrie (VDA) für diese Region ein Plus von vier Prozent auf mehr als 12 Millionen Fahrzeuge.

"Die Wachstumslokomotive für unseren Export ist derzeit die EU", sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann am Mittwoch in Berlin. Zugleich blieben die Kunden in Asien sehr kauffreudig. Aus Deutschland kamen dagegen im ersten Halbjahr kaum Impulse: Die Zahl der Neuzulassungen kletterte um zwei Prozent auf 1,54 Millionen.

Der VDA rechnet für dieses Jahr im In- und Ausland mit einem Anstieg der Produktion um rund fünf Prozent auf 14,8 Millionen Autos. Davon werden deutlich mehr Fahrzeuge (9,15 Millionen) im Ausland produziert. Aus deutschen Werken dürften 5,65 Millionen Pkw auf die Straßen rollen. In der ersten Jahreshälfte waren es laut Verband 2,91 Millionen, sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Die gute Auftragslage habe dazu geführt, dass sich die Zahl der Stammbeschäftigten in der Branche innerhalb eines Jahres um zwei Prozent auf 766 800 (Stand: April 2014) erhöht habe. "Wir gehen davon aus, dass sich der Beschäftigungsaufbau langsam fortsetzt", ergänzte Wissmann.

Der Pkw-Export in die EU-Staaten bis Ende Mai sei um 16 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode gestiegen. "Gut jedes zweite Auto, das wir aus Deutschland exportieren, geht in die EU-Länder", sagte der Verbandschef. Deshalb profitierten die deutschen Autobauer besonders von der Erholung auf dem europäischen Automarkt. Sie sei in wichtigen Ländern wie Frankreich und Italien jedoch "noch holprig".

Vor der Finanz- und Schuldenkrise seien in Westeuropa rund 14 Millionen Personenwagen jährlich verkauft worden. Allein für den Ersatz alter Fahrzeuge wäre laut Wissmann eigentlich der Verkauf von 13 bis 14 Millionen Autos pro Jahr notwendig. Davon sei man noch ein ganzes Stück entfernt. Nach wie vor rasant sei die Entwicklung in China. Dort würden in diesem Jahr voraussichtlich 18,7 Millionen Neuwagen hinzukommen, 15 Prozent mehr im Vorjahr. 2013 hatten die deutschen Hersteller 3,35 Millionen Pkw in China verkauft.

