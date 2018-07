Rio de Janeiro (AFP) Der Fußballweltverband (Fifa) findet, dass in Brasiliens Stadien während der aktuellen Weltmeisterschaft zuviel Bier getrunken wird. In Brasilien ist Alkohol in den Sportstätten normalerweise gesetzlich untersagt, aber die Fifa, die vom Bier-Multi Anheuser-Busch InBev gesponsert wird, hatte für die Zeit der Weltmeisterschaft eine Ausnahme erwirkt. Der französische Fifa-Generalsekretär Jérôme Valcke sagte jetzt im brasilianischen Fernsehsender SportTV, ihn habe die große Zahl der zum Teil schwer betrunkenen Fans erschüttert und beunruhigt.

