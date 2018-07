Berlin (AFP) Die Linke will sich bei der Abstimmung über das Mindestlohn-Gesetz am Donnerstag im Bundestag der Stimme enthalten. Es sei zwar richtig, dass es überhaupt einen Mindestlohn gebe, sagte Fraktionschef Gregor Gysi am Mittwoch in Berlin. Der Gesetzentwurf von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) enthalte aber zu viele Ausnahmen. Er habe große Zweifel, ob die vorgesehenen Ausnahmen grundgesetzkonform sind. Der Gleichheitsgrundsatz sei eklatant verletzt.

