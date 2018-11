Hamburg (AFP) Ermittler haben eine Bande von Computer-Betrügern zerschlagen, die mit gestohlenen Kreditkartendaten tausende Bahnfahrkarten erworben und im Internet verkauft haben sollen. Vier Beschuldigte im Alter zwischen 18 und 26 Jahren seien am Dienstag in Hamburg verhaftet worden, teilte die Bundespolizei am Mittwoch in der Hansestadt mit. Der Schaden zum Nachteil der Deutschen Bahn belaufe sich auf mehrere 100.000 Euro.

