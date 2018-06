Brüssel (AFP) Vor dem Hintergrund des Streits um eine Pkw-Maut in Deutschland ist Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Mittwoch bei der EU-Kommission in Brüssel erwartet worden. Es handele sich um ein "Routine-Arbeitstreffen", sagte die Sprecherin von Verkehrskommissar Siim Kallas vor Beginn des für den späten Nachmittag angesetzten Gesprächs. "Ich denke, dass die Maut als ein Gesprächsgegenstand aufkommen wird", sagte sie weiter.

