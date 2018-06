Darmstadt (AFP) Der Countdown für die Ankunft der europäischen Raumsonde "Rosetta" bei ihrem Zielkometen läuft: "Die Mission läuft planmäßig", sagte ein Sprecher der Europäischen Weltraumagentur ESA am Mittwoch in Darmstadt. "Die jüngsten Steuerkommandos sind erfolgreich verlaufen." Am 6. August soll "Rosetta" den Kometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko erreichen und in eine Umlaufbahn um den Himmelskörper einschwenken, den Wissenschaftler Tuschuri getauft haben. In der ersten November-Hälfte soll "Rosetta" das Landegerät "Philae" auf dem Vier-Kilometer-Brocken aus Eis, gefrorenem Gas und Staub absetzen.

