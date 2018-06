Brüssel (AFP) Die Genehmigung der geplanten Riesenfusion auf dem Mobilfunk-Markt zwischen E-Plus und O2 steht offenbar kurz bevor. Die EU-Kommission kündigte am Mittwoch in Brüssel eine Pressekonferenz über eine Firmen-Fusion an; nach Informationen von "Focus Online" handelt es sich um die lange erwartete Entscheidung über die beiden Unternehmen, die positiv ausfalle.

