Berlin (AFP) Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat Russland im Ukraine-Konflikt erneut zum Einlenken aufgefordert. Moskaus Kurs bedrohe "die Sicherheit, die wir nach dem Fall der Berliner Mauer geschaffen haben", sagte Rasmussen am Mittwoch bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. "Niemand möchte in das Europa des Kalten Krieges zurück." Er rufe Russland deshalb auf, "seinen Kurs zu überdenken". Moskau müsse daran arbeiten, langfristig das Vertrauen der westlichen Staaten zurückzugewinnen.

