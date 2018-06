Berlin (AFP) Angesichts des Wechsels des früheren Entwicklungshilfeministers Dirk Niebel (FDP) zum Rüstungskonzern Rheinmetall hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darauf gedrungen, beim Wechsel von Regierungsmitgliedern in die Wirtschaft eine einjährige Karenzzeit einzuhalten. Diese Haltung habe die Kanzlerin in einem Gespräch mit dem FDP-Politiker deutlich gemacht, sagte Vizeregierungssprecherin Christiane Wirtz am Mittwoch vor Journalisten in Berlin. Juristisch stehe dem Wechsel aber nichts entgegen, sagte Wirtz.

