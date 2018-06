Berlin (AFP) Angesichts der drohenden Eskalation des Konflikts in der Ukraine wollen sich Kiew und Moskau um eine neue Feuerpause bemühen. Die Außenminister der Ukraine und Russlands vereinbarten bei einem Krisentreffen in Berlin, eine rasche Rückkehr zu einer "belastbaren, beiderseitigen Waffenruhe" anzustreben, wie Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier am Mittwochabend nach dem Treffen sagte. Zuvor hatte es in der Ostukraine erneut heftige Kämpfe gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.