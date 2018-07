New York (AFP) Nach der Milliardenstrafe für die französische Großbank BNP Paribas wegen des Verstoßes gegen US-Finanzsanktionen befindet sich nun auch die Deutsche Bank im Visier der US-Justiz. Ein Sprecher der Deutschen Bank bestätigte am Mittwoch in New York, dass das Geldhaus Nachfragen der US-Behörden zu seinen Transaktionen in Dollar erhalten habe. Die Deutsche Bank kooperiere bei den Ermittlungen, sagte der Sprecher. Das Finanzinstitut steht im Verdacht, Geschäfte mit Ländern wie dem Iran, Syrien und dem Sudan abgewickelt zu haben, die Washington auf seiner Sanktionsliste führt.

