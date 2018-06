Hamburg (AFP) Schauspieler und Sänger David Hasselhoff hat bei einer angeblichen Rückführung in ein früheres Leben seinen Vater getroffen. Bei der Sitzung sei er "in eine Art Trance" versetzt worden, sagte Hasselhoff dem "Zeit Magazin" laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch. "Es war, als würde ich in die Luft aufsteigen und fliegen." Er habe die Welt von oben gesehen und sich "jung und kraftvoll" gefühlt.

