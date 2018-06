Hamburg (AFP) Papst Franziskus will einem Zeitungsbericht zufolge am kommenden Montag im Vatikan Opfer sexuellen Missbrauchs durch katholische Geistliche treffen. Unter den Eingeladenen seien auch zwei Deutsche, berichtete die Wochenzeitung "Die Zeit" aus Hamburg am Mittwoch vorab aus ihrer neuen Ausgabe. Bereits am Sonntag soll demnach die neue päpstliche Kommission zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen zusammenkommen.

