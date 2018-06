Brüssel (AFP) Der US-Ölkonzern ExxonMobil investiert rund eine Milliarde Dollar (731 Millionen Euro) in eine Raffinerie im belgischen Hafen Antwerpen. Trotz geringer Gewinnmargen in Europa will das Unternehmen so langfristig seinen Standort Antwerpen stärken, wie es in einer Erklärung des Konzerns vom Mittwoch hieß. Es sei die erste Investition in einer Reihe von möglichen weiteren Investitionen in "strategische Raffinerien in Europa".

