Berlin (AFP) In ihrem Kampf für bessere Arbeitsbedingungen beim Internet-Versandhändler Amazon wollen sich Gewerkschaften aus fünf Ländern zusammentun. Vertreter der deutschen Dienstleistungsgewerkschaft Verdi berieten noch bis Donnerstag in Berlin mit Gewerkschaftern aus Polen, der Tschechischen Republik, Großbritannien und den USA darüber, wie der Arbeitskampf bei Amazon grenzüberschreitend koordiniert werden könne, teilte Verdi am Mittwoch mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.