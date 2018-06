Brüssel (AFP) Wiederverwenden, reparieren und recyceln statt wegwerfen: In der Zukunft sollen in Europa Abfälle nicht mehr einfach auf der Müllkippe landen. Die EU-Kommission hat am Mittwoch in Brüssel gefordert, ab 2030 eine europäische Recycling-Quote von 70 Prozent festzulegen. Wenn die Europäische Union ihre Ressourcen bestmöglich nutzen wolle, müssten diese wiederverwendet "und nicht als Abfall auf Müllkippen vergraben werden", sagte Umweltkommissar Janez Potocnik.

