Berlin (AFP) Der Anteil von Frauen in Führungspositionen öffentlicher Unternehmen liegt einem Zeitungsbericht zufolge noch immer deutlich unter den von Bundesfamilienministerin Manuela Schweig (SPD) gewünschten 30 Prozent. Wie die "Bild"-Zeitung (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf den neuen "Public Women-on-Board Index" des Familienministeriums berichtet, beträgt der Anteil von Frauen in Aufsichtsräten in öffentlichen Unternehmen von Bund, Ländern und Kommunen 25,1 Prozent. Bei den Unternehmen mit Bundesbeteiligung ist demnach nur jede 5. Position in Aufsichtsgremien mit einer Frau besetzt.

