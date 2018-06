Nürnberg (SID) - Die Ice Tigers aus Nürnberg haben US-Verteidiger Kyle Klubertanz verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt vom KHL-Klub Medvescak Zagreb in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und erhält einen Zweijahresvertrag.

"Er spielt mit sehr viel Übersicht, ist stark in der Offensive, übernimmt aber auch in der Defensive eine wichtige Rolle. Er war in den letzten Tagen im Trainingslager in Minnesota mit unserer Mannschaft auf dem Eis und hat dort einen sehr guten, fitten Eindruck hinterlassen", sagte Manager Martin Jiranek.