Paris (AFP) Wegen Korruptionsverdachts ist Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy schwer in Bedrängnis geraten: Die Justiz eröffnete am Mittwoch ein formelles Ermittlungsverfahren wegen Bestechung eines Top-Juristen gegen den 59-Jährigen. Der konservative Ex-Staatschef, der mit einem politischen Comeback liebäugelt, wollte am Abend in seinem ersten Fernseh-Interview seit seiner Abwahl 2012 Stellung beziehen.

