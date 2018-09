Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen testet im Trainingslager in Zell am Ziller/Österreich (19. bis 29. Juli) gegen den FC Wacker Innsbruck und Athletic Bilbao. Am 23. Juli (18.00 Uhr) kommt es im Parkstadion zum Aufeinandertreffen mit dem österreichischen Erstliga-Absteiger, vier Tage später (27. Juli/17.00 Uhr) geht es gegen den Klub aus Spaniens Primera Division. Derzeit ist Werder in China unterwegs.