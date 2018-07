Rio de Janeiro (SID) - Der argentinische Schiedsrichter Nestor Pitana (39) pfeift das brisante WM-Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft am Freitag (18.00 Uhr MESZ/ARD) in Rio de Janeiro gegen Frankreich. Das gab der Weltverband FIFA am Mittwoch bekannt. Für das Viertelfinale des WM-Gastgebers Brasilien gegen Kolumbien am Freitag (22.00 Uhr MESZ) in Fortaleza hat die FIFA den Spanier Carlos Velasco angesetzt.

Bei der bisherigen Weltmeisterschaft hat Pitana bereits die Spiele zwischen Russland und Südkorea (1:1), der deutschen Gruppengegner Portugal und USA (2:2) sowie zwischen Honduras und der Schweiz (0:3) geleitet, alle unaufgeregt und ohne große Fehler.

Die Endrunde ist für den erst seit vier Jahren international pfeifenden Argentinier der erste Auftritt auf ganz großer Bühne. Neben Spielen der südamerikanischen WM-Qualifikation wurde er auch bei der U17-Weltmeisterschaft 2013 in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingesetzt. Eine Partie der DFB-Auswahl oder der Franzosene leitete der Sportlehrer noch nie.

Auch privat schaut Pitana gerne Spiele, typisch argentinisch isst er auch gerne mal ein Steak: "Ich liebe den Fußball in aller seiner Form. Das gefällt mir genauso gut wie ein Grillfest mit meinen Freunden."