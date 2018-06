Bagdad (AFP) Angesichts des Vormarsches der Dschihadisten im Irak hat Regierungschef Nuri al-Maliki den Anhängern der radikalislamischen Kämpfern eine Amnestie in Aussicht gestellt, wenn sie ihre Unterstützung für diese einstellen. Die Amnestie solle für alle "Stämme und Menschen gelten, die in Aktionen gegen den Staat verwickelt waren, aber jetzt zur Vernunft zurückkehren", sagte al-Maliki am Mittwoch im Fernsehen. Ausgeschlossen von der Strafbefreiung sollten aber alle sein, die Menschen getötet hätten.

