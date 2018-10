Rom (AFP) Die Zahl der auf einem Flüchtlingsboot vor Sizilien entdeckten Leichen hat sich erhöht. Insgesamt seien 45 Tote geborgen worden, erklärten Rettungskräfte am Mittwoch nach Angaben örtlicher Medien. Die Küstenwache hatte das Schiff mit 590 Flüchtlingen am Dienstag aufgebracht und zunächst von etwa 30 Leichen an Bord gesprochen. Bei allen Opfern handelt es sich den Behörden zufolge um erwachsene Männer aus Zentralafrika. Zwei Ärzte wurden von der Staatsanwaltschaft damit beauftragt, Untersuchungen zur genauen Todesursache der Flüchtlinge einzuleiten.

